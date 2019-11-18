МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Выпуск легковых автомобилей в России в январе-октябре 2019 года не изменился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 1,3 миллиона единиц, следует из сообщения Росстата.

При этом в октябре производство сократилось на 8,2% к октябрю 2018 года, а по отношению к сентябрю 2019 года — выросло на 3,6%, следует из статистики. Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Выпуск автобусов массой до пяти тонн вырос за эти десять месяцев на 67,3%, до 18 тысяч штук. В октябре показатель вырос в 2,2 раза в годовом выражении, в месячном — на 13,9%.

Выпуск автобусов массой более пяти тонн в январе-октябре снизился на 45,5% — до 12,5 тысяч единиц. В октябре показатель снизился на 49,3% к октябрю 2018 года, а к сентябрю 2019 года вырос на 36,3%, говорится в сообщении Росстата.

Выпуск грузовиков за обозначенный период вырос на 0,1% в годовом выражении, до 126 тысяч машин. В октябре этот показатель вырос на 2,1% в годовом выражении и на 12,1% по отношению к сентябрю 2019 года, также говорится в статистике ведомства.