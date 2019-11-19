МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Набсовет компании "Дом.рф" одобрил проведение допэмиссии на 24 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.

Компания планирует разместить по закрытой подписке почти 9,623 миллиона акций номинальной ценой 2,5 тысячи рублей.

"Увеличение уставного капитала АО "Дом.РФ" осуществляется при условии завершения эмиссии на 20 миллиардов рублей и внесения изменений в Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", предусматривающих взносы в уставный капитал для осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства – многоквартирных домов группы компаний "СУ-155", в целях докапитализации банка "Дом.РФ" и на цели реализации программы "Дальневосточная ипотека", — говорится в нем.

Банк России в конце августа зарегистрировал отчет об итогах допэмиссии акций банка "Дом.РФ" номинальной стоимостью 40 миллиардов рублей, теперь уставный капитал банка составляет 65 миллиардов рублей.