МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Роскачество проверило интернет-агентства для продажи авиабилетов, предупредив, что мошенники для вывода средств могут создавать двойники подобных ресурсов, схожие по названию и дизайну, говорится в сообщении организации.

"Схожее доменное имя – первый признак возможного ресурса для фишинга. Это вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники создают максимально похожую копию известного сайта, тем самым вводя пользователей в заблуждение, и либо похищают их конфиденциальные данные, в том числе логин и пароль, либо продают несуществующие товары и услуги от лица известного магазина", — предупреждают эксперты.

Роскачество обращает внимание, что сайт любого интернет-магазина должен иметь уникальные адрес, фирменное название и дизайн, которые не содержат прямой ассоциации и не подражают другим интернет-ресурсам. "Совершая покупки онлайн, важно всегда быть предельно внимательным и проверять адрес сайта в адресной строке. Ведь может оказаться, что знакомый интернет-магазин в привычном дизайне является на самом деле искусной копией, созданной злоумышленниками, желающими получить ваши деньги", — отмечается в сообщении.

В качестве примера мошеннических и уже заблокированных сайтов организация приводит наименования "0zon-travel.online", где вместо первой буквы "o" присутствует цифра "0", а также "kupibilet1.com", которые не имеют отношения к сайтам одноименных агентств ozon.travel и kupibilet.ru.

Организация рассказала, что в преддверии зимних отпусков провела исследование 40 наиболее популярных в Рунете сайтов агентств по продаже онлайн авиабилетов. Согласно его итогам, 30 ресурсов признано безопасными, и им можно доверять при покупке авиабилетов.