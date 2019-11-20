МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Специализированное детское питание — заменитель грудного молока, которое производят для детей с различными особенностями и которое в настоящее время импортируется, пока невозможно производить в России, заявила РИА Новости региональный вице-президент по корпоративным отношениям в России и СНГ компании Danone Марина Балабанова.

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила о том, вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу РФ проработать вопрос ограничения импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их изготовления в Россию, в том числе путем квотирования.

"Важно отметить, что есть ряд специализированных, лечебно-профилактических смесей для детей с особыми потребностями, производство которых локализовать невозможно ввиду особенностей их формул. Нужен очень взвешенный и осторожный подход, чтобы малыши, нуждающиеся в особом питании, не остались без еды", — сказала Балабанова.

Она уточнила, что у компании "уже частично локализовано производство на нашем заводе в городе Истра".

"И мы готовы были бы локализоваться в большей степени, при наличии ингредиентов соответствующего качества, так как наши внутренние требования к качеству сырья в ряде случаев гораздо жёстче национальных", — заключила вице-президент.