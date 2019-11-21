МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Алмазодобывающая компания "Алроса" в декабре получит первую, собранную на санкт-петербургской производственной площадке, серийную горно-шахтную машину для перевозки людей и грузов PICAR, говорится в сообщении PICAR. Испытания пройдут в Якутии, в г. Мирный, на базе Мирнинского ГОКа. Машина будет использоваться для оперативной доставки ремонтных бригад и другого персонала в шахте.

Сейчас для перевозки людей под землей российские горнодобывающие компании используют технику только иностранного производства.

В сообщении отмечается, что по стоимости подземная полноприводная машина PICAR в несколько раз дешевле своих западных аналогов. Машину отличает сверхпрочный облегченный каркас. Одним из главных ее достоинств разработчики называют практическую "неубиваемость" и возможность простого технического обслуживания.

"Жёсткий каркас автомобиля выполнен из бесшовной холоднотянутой трубы, а сверхдлинноходная независимая подвеска обеспечивает исключительную проходимость и комфортную перевозку персонала. Машина оснащена промышленным дизельным двигателем и коробкой с многократным запасом прочности для работы в суровых условиях подземного рудника", — рассказал начальник производства PICAR Антон Агошков.

По словам основателя проекта Павла Пашко, цель проекта PICAR — выпуск недорогой, но качественной, отечественной горно-шахтной вспомогательной техники и замещение ею зарубежной дорогостоящей продукции. "Все это осуществляется в рамках национальной программы импортозамещения", — сказал он. Участие "Алроса" в проекте – это важный вклад в развитие отечественного машиностроения, отмечается в сообщении.

Презентация автомобиля состоится 6 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге, сообщила компания.