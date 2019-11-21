ОСТИН, 21 ноября — Dow Jones. Вторник стал плохим днем для акций ритейлеров после выхода слабых финансовых результатов Home Depot и Kohl's, которые бросили тень на сектор розничной торговли. Однако в среду ситуация изменилась.

Результаты Target за 3-й финквартал существенно превзошли ожидания аналитиков, вследствие чего ее акции к полудню выросли примерно на 12%. Результаты Lowe's Cos. за 3-й финквартал также оказались благоприятными особенно после разочарования от Home Depot во вторник, и бумаги первой прибавили около 4%.

Отчеты вторника и среды подчеркивают тот факт, что в условиях неплохого, но не блестящего роста потребительских расходов розничная торговля представляет собой игру с почти нулевой суммой, и выигрывает в ней тот, кому лучше удается захватывать и удерживать рыночную долю.

Target заняла видное место в списке победителей 2019 года. К моменту выхода результатов в среду ее бумаги уже прибавили 73% с начала года, и аналитики были настроены оптимистично. Тем не менее компания все равно превзошла ожидания, показав рост сопоставимых продаж на 4,5%, в то время как аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали рост на 3,6%. Ритейлер также улучшил прогноз по прибыли на акцию за год.

Инвестиции Target помогли улучшить обслуживание покупателей в ее магазинах, и расширение ее программы экспресс-выдачи заказов, которая позволяет клиентам быстро забирать товары, заказанные онлайн, также начинает окупаться.

Результаты Lowe's оказались далеко не настолько сильными. Рост ее сопоставимых продаж в 3-м финквартале, завершившемся 1 ноября, фактически оказался чуть слабее ожиданий. Однако ее прибыль превзошла прогнозы аналитиков, и компания повысила прогноз прибыли за весь текущий год.

Результаты Home Depot, опубликованные во вторник, возможно, заставили инвесторов не ждать слишком многого от Lowe's, указав на возможное замедление роста расходов на товары для дома и ремонта. Теперь неплохие результаты Lowe's позволяют предположить, что проблемы Home Depot в 3-м квартале были скорее внутрикорпоративными.

Однако в следующем году борьба за рыночную долю в розничном секторе может стать еще агрессивнее. И хотя потребительские расходы в США остаются высокими, рост занятости, вероятно, продолжит замедляться – хотя бы потому, что при уровне безработицы в 3,6% возможностей для найма остается уже не так много. Как результат, рост общих доходов в США также замедлится. Разница между победителями и аутсайдерами в розничном секторе вскоре может стать еще более очевидной.

— Автор Justin Lahart, Dow Jones Newswires; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ