МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" за январь-октябрь увеличила перевозки пассажиров на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 51,9 миллиона человек, сообщила компания.

"За десять месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 51,9 миллиона пассажиров, что на 10,4% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 31,6 миллиона пассажиров, на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы за указанный период увеличился на 10,6%, пассажирооборот компании — на 5%.

В октябре 2019 года группа перевезла 5,2 миллиона пассажиров, что на 8,5% превышает результат за октябрь 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,2 миллиона пассажиров, на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.