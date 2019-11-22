МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Возможность оформить дорогостоящие лекарства в кредит впервые появится в России, следует из сообщения аптечной сети "Самсон фарма".

Максимальная сумма займа составит 300 тысяч рублей на срок от 6 до 12 месяцев. Оформить потребительский кредит можно будет непосредственно в московских аптеках, предварительно заполнив форму на сайте, говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк, появление на фармацевтическом рынке проектов по кредитованию — это шаг в ногу с современными банковскими технологиями. "Если продукты питания продаются в кредит, почему бы не продать лекарственные препараты в кредит. Хотя те же самые продукты питания можно купить по тем же самым кредиткам, тем не менее, некоторые продуктовые ритейлеры начали выдавать кредиты на продукты", — прокомментировал Шуляк.

Как пояснил гендиректор DSM Group, кредитные карты со льготными периодами погашения кредита позволяют использовать заемные средства, не оформляя кредит напрямую у банка, через аптеку. "Поэтому те, кто не был в состоянии купить препарат за собственные средства, наверняка уже пользовались кредитами, однако у нас нет статистики для этой категории. Принесет ли этот проект дополнительных потребителей аптеке, покажет только время", — добавил он.

В свою очередь в сообщении "Самсон фарма" отмечается, что кредиты, предоставляемые сетью, будут доступны на сумму, превышающую лимит карточного продукта.