МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Предприниматели на Национальном промышленном форуме 6 декабря представят вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку свою позицию по нацпроектам и соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщает пресс-служба форума.

"Потенциальная потребность в промышленной продукции для обеспечения реализации национальных проектов составляет 6,2 триллиона рублей. Существенная часть данной продукции производится в России, остальная импортируется. Стимулом для инвестиций в производство собственной высокотехнологичной продукции должно стать внедрение особых механизмов", — говорится в сообщении.

Правительство РФ в начале ноября внесло в Госдуму законопроект для введения в РФ механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инструмент предполагает два режима защиты и поощрения инвестиций. Первый, общий проектный, предусматривает трехлетний мораторий на изменение ставок по налогу на прибыль, имущество и землю, а также регуляторных условий ведения бизнеса для инвестпроектов от 5 миллиардов рублей. Для более крупных проектов, с объемом инвестиций от 10 миллиардов рублей, законопроект предполагает более широкие возможности — индивидуальный проектный режим.

Эти и другие ключевые вопросы, касающиеся участия российских промышленных компаний в реализации нацпроектов, будут рассматриваться на пленарной сессии форума. Компании представят свои законодательные и проектные инициативы, а также сформируют позицию бизнеса по ключевым вопросам.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.