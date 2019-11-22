МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу" — арбалет, чеснокодавка и пижама для кота, а больше всего они жалеют о приобретении повторной бытовой техники, карнавальных костюмов и секс-игрушек, говорится в исследовании Райффайзенбанка.

Анализ состоит из данных более двух тысяч человек из 12 крупных городов России.

"Жалеют обычно больше всего о повторной технике, одежде меньшего размера, карнавальных костюмах и секс-игрушках, а в список нелепых и необдуманных покупок попали арбалет, гамак, рога Малефисенты, чеснокодавка, ласты, самовар, пижама для кота и массажер для пяток", — говорится в исследовании.

По данным кредитной организации, заранее к распродажам никто не готовится, хотя 60% респондентов всё же просматривают выгодные предложения онлайн, а более 41% готовы потратить более 10 тысяч рублей на распродажах.

Исходя из представленной информации, 63% россиян участвуют в распродажах "Чёрной пятницы", при этом мужчины менее заинтересованы в этой акции. Особенно любят распродажи жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. При этом к спонтанным тратам наиболее склонны женщины.

Традиция устраивать грандиозное массовое событие, открывающее сезон рождественских распродаж, впервые появилась в Америке. "Черная пятница" настолько популярна в США, что многие работники даже берут в этот день отгул. В Америке "Черная пятница" следует за Днем благодарения, одним из важнейших для жителей этой страны праздников. В этом году акция приходится на 29 ноября, однако в РФ некоторые магазины начнут предлагать выгодные скидки уже в начале следующей недели.