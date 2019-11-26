МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. АК "Алроса" провела аукцион по продаже бриллиантов собственного производства в США, получив выручку в сумме 4,8 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Всего было реализовано 255 бриллиантов общим весом 435 карат, это 80% представленного ассортимента. В частности, компания продала 21 бриллиант регулярных цветов, 73 фантазийных бриллианта оттенков Yellow, Pink и Purple, а также девять ювелирных сетов цветных бриллиантов общей массой 65 карат, которые были сформированы в зависимости от насыщенности цвета и оттенков.

Организатором торгов выступило гранильное подразделение компании — филиал "Бриллианты "Алроса", показы бриллиантов проходили в офисе Alrosa USA Inc. В аукционе принимали участие компании из США, Бельгии, Израиля, Китая, Индии, Гонконга и России.

Отмечается, что это был второй бриллиантовый аукцион "Алросы" в Нью-Йорке в этом году, первый состоялся летом и завершился с выручкой в 3 миллиона долларов.