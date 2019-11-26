МОСКВА, 26 ноября — Dow Jones. Некогда самые дорогие стартапы и любимцы Кремниевой долины – от WeWork до Uber Technologies Inc. – за последний год в общей сложности потеряли около 100 млрд долларов стоимости. Это заставило некоторых руководителей сделать приоритетом прибыльность, а не рост, в то время как венчурные инвесторы все более осмотрительно относятся к вложениям.

Fair, специализирующаяся на лизинге автомобилей, и софтверная фирма UiPath в последние недели занимаются сокращениями. Компания по аренде скутеров Lime пересматривает свои операции, чтобы доказать инвесторам, что способна приносить прибыль.

"Мы были в середине развеселой вечеринки, которая продлилась пять лет, когда кто-то вдруг выключил свет, – рассуждает Крис Доувос, чья фирма Ahoy Capital инвестирует в венчурные компании и стартапы. – Сейчас все ждут, пока глаза привыкнут к темноте, и никто не знает, как пройдет остаток ночи. Именно так сейчас чувствует себя Кремниевая долина".

Тем не менее отрасль стартапов по-прежнему купается в деньгах, а учитывая, что процентные ставки остаются на исторически низких уровнях, инвесторы считают, что резкий спад на частных рынках в дальнейшем маловероятен. Однако масштаб падения стоимости вызвал некоторую неопределенность в сфере венчурного капитала, которой в последние годы не было. Кроме того, он привел к определенной переоценке ценностей и призывам инвесторов к более жесткому корпоративному управлению.

Для реализации финансовых сделок сейчас требуется больше времени, говорят предприниматели, венчурные инвесторы и советники. Сделки, касающиеся компаний потребительских технологий, которые всего полгода назад были бы закрыты за неделю или две, сейчас, как утверждают венчурные инвесторы, могут быть закрыты минимум за месяц. Стартапам, планировавшим привлечь 80-100 млн долларов, инвесторы сейчас говорят, что им лучше рассчитывать на 20-30 млн долларов, пояснил Адам Джей Эпштейн, который консультирует гендиректоров и советы директоров стартапов.

Крах WeWork, начавшийся, когда We Co., материнская компания оператора офисных помещений для совместной работы, подала документы на IPO, со всей очевидностью обнажил крупные убытки, просчеты в корпоративном управлении и многочисленные конфликты интересов WeWork и произвел ошеломительный эффект. К тому времени когда WeWork в октябре была спасена мажоритарным инвестором SoftBank Group Corp., она оценивалась примерно в 8 млрд долларов, тогда как в ходе последнего раунда фандрайзинга ее оценка доходила до 47 млрд долларов.

Рыночная капитализация Uber сейчас примерно на 33 млрд долларов ниже ее оценки в ходе майского размещения акций. А рыночная капитализация Lyft с момента ее мартовского IPO упала примерно 10 млрд долларов. Производитель электронных сигарет Juul Labs, который некогда занимал 2-е место после WeWork по оценке на частном рынке, ранее в ноябре заявил, что сократит примерно 16% своего штата. Крупнейший инвестор Juul понизил ее стоимость на 14 млрд долларов после того, как компания из-за жесткого подхода регуляторов отказалась от продажи своих самых ходовых вейп-продуктов.

"Раз в несколько лет люди получают своеобразный подзатыльник, – говорит Эпштейн. – Влияние WeWork на рынок услуг по привлечению капитала оказалось сильным".

По словам инвесторов, на встречах с венчурными фирмами, состоявшимися в последние два месяца, некоторые партнеры с ограниченной ответственностью озвучили возникшие опасения насчет возврата их денег. По данным Renaissance Capital, которая занимается управлением активами и аналитикой на рынке IPO, число американских IPO — а это один из способов, благодаря которому инвесторы с ограниченной ответственностью могут вернуть свои деньги — во 2-м и 3-м кварталах этого года сократилось более чем на треть. Согласно PitchBook, число раундов по привлечению денежных средств для так называемых "единорогов" (компаний, которые оцениваются как минимум в 1 млрд долларов) и средний стоимостный объем этих раундов в долларах в 3-м квартале текущего года упали до минимальных уровней со 2-го квартала 2018 года.

В случаях, когда инвесторы предпочитали установить более жесткий контроль или жесткие требования к компаниям, эффект проявлялся незамедлительно.

Как рассказал осведомленный источник, Lime, базирующуюся в Сан-Франциско, инвесторы заставили сосредоточиться на получении прибыли в городах после того, как она прожигала средства, а конкуренция и препоны регуляторов вызвали такие сомнения у инвесторов, что в рамках последнего раунда финансирования, который завершился в 1-м квартале этого года, Lime потребовалось почти в два раза больше времени для привлечения нужной суммы, чем предполагало ее руководство. В результате в некоторых городах компания смогла добиться прибыли отчасти благодаря тому, что стала предлагать более надежные скутеры и начала быстрее их ремонтировать, пояснил источник. Руководство компании организовало туры для сомневающихся инвесторов на свои склады, чтобы продемонстрировать новые меры по повышению эффективности, добавил он.

Виталий Каценельсон, генеральный директор Investment Management Associates Inc., сравнивает нынешнюю ситуацию с коррекцией акций интернет-компаний, случившейся двадцать лет назад.

"Сейчас наблюдается пузырь доткомов 2.0, за исключением того, что он происходит не на публичных рынках, а на частных", — говорит он.

Его инвестиционная фирма, базирующаяся в Колорадо, в октябре продала принадлежавшие ей акции SoftBank из-за опасений насчет планов японского инвестора в отношении своего второго технологического мегафонда.

В отрасли, которая в последние 10 лет была на подъеме, заметны даже малейшие признаки трудностей. По данным PitchBook, за это десятилетие ежегодные инвестиции венчурных фирм в США подскочили с 27 млрд долларов в 2009 году до 138 млрд долларов в 2018 году.

Базирующийся в Нью-Йорке стартап UiPath, который продает бизнесам софт для автоматизации, в октябре уволил около 400 сотрудников из-за того, что теперь должен сосредоточиться на прибыльности, пояснила представитель компании. При этом она добавила, что компания не отказалась от найма сотрудников. Как утверждают источники, решение о сокращении персонала было принято после того, как UiPath не оправдала некоторые цели, на которые рассчитывали ее инвесторы.

— Автор Heather Somerville, Heather.Somerville@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ