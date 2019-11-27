МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Владельцы Ideas4Retail (90% принадлежит структурам Александра Мамута), которая развивает в РФ магазины игрушек Hamleys и точки по продаже кухонных принадлежностей Cookhouse, выставили бизнес на продажу, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию для потенциальных инвесторов.

Как отмечается в презентации, 90% Ideas4Retail принадлежит A&NN Investments Александра Мамута и Lynwood Group, 10% — структуре петербургской ГК "Винни" (занимается продажей детской одежды и обуви Armani, Kenzo, Moschino) ООО "ДТЦ "Винни" Артема Каграманова. Собственники компании предпочитают продать весь бизнес одному покупателю, но готовы рассмотреть покупку каждой из сетей по отдельности, следует из презентации. A&NN и Ideas4Retail не предоставили комментарии газете.

Ideas4Retail владеет эксклюзивными правами на развитие Hamleys в России. Сеть, принадлежащая индийскому бизнесмену Мукешу Абани, включает свыше 200 магазинов по всему миру. В России Hamleys управляет девятью магазинами в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи общей площадью более 21,5 тысячи квадратных метров. Флагман в Центральном детском магазине (ЦДМ) — самый большой магазин игрушек в стране и крупнейший объект во всей сети. Согласно данным презентации Ideas4Retail, в 2019 году сеть Hamleys в РФ получила 1,78 миллиарда рублей выручки и 199 миллионов рублей EBITDA до выплаты роялти.

Cookhouse — собственный бренд Ideas4Retail, состоит из восьми магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. В этом году сеть должна получить 198 миллионов рублей выручки и 48 миллионов рублей убытка по EBITDA, говорится в презентации.

Источники издания сомневаются в том, что Hamleys заинтересует кого-то из профильных игроков рынка. Кроме того, аналитики, оценившие российский бизнес Hamleys до 1 миллиарда рублей, предупреждают, что поиск покупателей на такой актив может затянуться, в том числе из-за ограниченности сегмента детских товаров премиум-класса.