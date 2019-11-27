МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Кипрская газета Politis опубликовала имена россиян, которых могут лишить кипрских паспортов.

По данным газеты, список людей, в отношении которых начато расследование законности получения гражданства, включает имена десяти россиян. В него входят Владимир Столяренко, его жена и дочь; Александр Бондаренко, его жена и двое его сыновей; Олег Дерипаска, его сын и дочь.

"Решение о лишении гражданства не является таким простым делом", — пишет газета. Она отмечает, что процесс может занять длительное время, особенно в том случае, если будут поданы протесты со стороны людей, которых лишают гражданства.

Кроме того, в списке восемь камбоджийцев, которые являются представителями и родственниками режима страны, подвергшегося санкциям за коррупцию и нарушения прав человека. В списке также пять китайцев, связанных с крупным делом о мошенничестве с золотыми слитками.

Процедура аннулирования гражданства начата в отношении двух кенийцев, также причастных к финансовому мошенничеству. В списке также находится известный разыскиваемый Малайзией предприниматель Джо Тэк Лоу (Jho Taek Low).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о лишении Дерипаски кипрского гражданства является внутренним делом Кипра и не имеет отношения к Кремлю.