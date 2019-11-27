МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Турецкая IC Iсtas Insaat объявила о завершении строительства 7 и 8 участков трассы М11 Москва- Санкт-Петербург (543-684 км), говорится в сообщении компании, которая являлась генеральным подрядчиком.

В открытии трассы М11 принял участие президент РФ Владимир Путин.

Дорога строилась в рамках концессионного соглашения между правительством РФ, от имени которого выступает госкомпания "Российские автомобильные дороги", и ООО "Магистраль двух столиц" (консорциум, созданный инвестиционным банком ВТБ Капитал и компанией VINCI Highways).

В сообщении указывается, что М-11 стала первой трассой, которой присвоена наивысшая категория 1A. Общая протяженность дороги — 669 км. Расчётная скорость движения – до 150 км/час. Трасса обеспечит скоростное автомобильное сообщение между двумя столицами, а также вместе с ЦКАД и трассой Москва-Нижний Новгород – Казань станет частью транспортного коридора Северная Европа– Западный Китай.

Строительство 7 и 8 участков общей протяженностью 139 км велось компанией Ic Ictas Insaat в период с 2015 по 2019 год. Были также построены 62 моста, 1 тоннель, 3 транспортные развязки и 3 пункта взимания платы IA. Также был возведен мост через реку Ижора, длина которого составляет 541,5 м.

Напомним, что открытие 7 участка состоялось 3 сентября 2019 года.

Компания IC Ictas Insaat намерена увеличить объем своего присутствия на российском инфраструктурном рынке. Согласно решению головной компании IC Holding, в которую входит IC Ictas Insaat, Россия выбрана в качестве приоритетного рынка для собственных инвестиций, а также наращивания объемов строительства крупных инфраструктурных объектов, говорится в сообщении турецкой компании.