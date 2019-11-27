МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпании РФ в январе-октябре 2019 года увеличили перевозки пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — почти до 110,3 миллиона человек, следует из уточненных данных Росавиации.

Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных рейсах в январе-октябре увеличился на 17,7% — до 47,9 миллиона человек. На внутренних линиях количество пассажиров выросло на 6,6% — до 62,3 миллиона.

В октябре российские авиакомпании увеличили перевозки на 11,4% — до 11,1 миллиона пассажиров.

Пассажиропоток авиакомпаний РФ на международных рейсах в октябре вырос на 19,4% — до 5,1 миллиона человек, на внутренних линиях — на 5,5%, до 6 миллионов.

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-октябре перевезла 31,6 миллиона пассажиров, увеличив пассажиропоток на 5,7%. "Сибирь" (входит в S7) увеличила перевозки на 15,9% — до 11,6 миллиона человек. Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" перевезла на 5,1% больше пассажиров, чем год назад — 10,4 миллиона. Лоукостер "Победа" (также входит в группу "Аэрофлот") увеличил перевозки на 45,2% — до 8,5 миллиона пассажиров.

"Уральские авиалинии" перевезли 8,3 миллиона пассажиров — на 6,1% больше, чем годом ранее. "Ютэйр" увеличила перевозки на 3,4% — почти до 6,7 миллиона человек.