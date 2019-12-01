МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает РБК со ссылкой на данные CNBC.

Такая сумма стала рекордной за все время распродаж, уступив только «"киберпонедельнику" 2018 года, который собрал $7,9 млрд доходов. По мнению аналитиков, доходы от покупок в предстоящий понедельник могут достигнуть $9,4 млрд.

Средняя стоимость заказа на одного человека составила $168, увеличив прошлогодний показатель на 6%. Наиболее покупаемыми товарами стали игрушки Disney из мультфильма "Холодное сердце 2", видеоигры FIFA 20 и Madden 20, а также наушники Apple Airpods и телевизоры Samsung.

"Черная пятница" — следующий день после празднуемого в США Дня благодарения, с которого традиционно начинается старт рождественских распродаж.