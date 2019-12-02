МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Россияне в "Черную пятницу" тратили на покупки в среднем 9,5 тысячи рублей, причем средний чек по онлайн-покупкам составил около 1 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службах крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и "Яндекс.Кассы".

"Черная пятница" проходила в России с 29 ноября по 1 декабря. В эти дни можно было с большими скидками приобрести одежду, обувь, украшения, электронику, туристические и страховые услуги, мебель, абонементы в спортзал и даже загородные дома. Россияне за три дня распродаж "Черной пятницы" потратили в интернет-магазинах 22,3 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем год назад, озвучил ранее в понедельник РИА Новости подсчеты президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Аналитики "Платформы ОФД" проанализировали продажи в два основных дня распродажи — 29-30 ноября 2019 и 23-24 ноября прошлого года. "Средний чек покупки за исследуемое время составил 9510 рублей, что на 20% ниже, чем в те же дни неделю назад (22-23 ноября), и на 14% ниже, чем в дни распродаж "Черной пятницы" прошлого года. Число покупок за 29-30 ноября 2019 года выросло по сравнению с аналогичным периодом "Черной пятницы" 2018 года – на 15%. Общий объем затрат россиян за 29-30 ноября 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом "Черной пятницы" 2018 года на 11%", — рассказали в компании.

По данным "Яндекс.Кассы", в дни акции "Черная пятница" продажи в российских интернет-магазинах, использующих для приема платежей данный сервис, выросли более чем в 2 раза по сравнению с обычными выходными. "Средний чек также вырос и составил 1039 рублей", — рассказали в пресс-службе компании.

"Большинство покупок люди делали в магазинах одежды, обуви и аксессуаров – на них пришлось около 47% от общего оборота в эти выходные. Средний чек (в данном сегменте – ред.) составил 1398,41 рубля", — добавил собеседник агентства.