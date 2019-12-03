МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. "Росатом" станет совладельцем группы "Дело" Сергея Шишкарева, которая на прошлой неделе выиграла аукцион на покупку 50% плюс две акции "Трансконтейнера" у РЖД за 60,3 миллиарда рублей, и приоритетом совместной работы будет развитие Северного морского пути (СМП), пишет во вторник РБК со ссылкой на два источника, знакомых с деталями переговоров.

По данным издания, госкорпорация получит 30% в ООО "УК Дело", головной компании группы, а о самой сделке может быть объявлено в ближайшие дни. В "Росатоме" и группе "Дело" от комментариев отказались.

"Сделка между "Делом" и "Росатомом" будет организована в формате допэмиссии "УК Дело", в результате которой госкорпорация получит 30% в ее капитале. Сумму сделки источники РБК не раскрывают. Закрыть сделку с "Росатомом" планируется до конца года, в совет директоров "УК Дело" войдут два представителя госкорпорации", — сообщает издание.

Добавляется, что переговоры между "Росатомом" и Шишкаревым начались после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе по "Трансконтейнеру", а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП). Это были "два параллельных процесса".

"К моменту начала переговоров "Росатом" уже активно вел работу в направлении по созданию логистики под СМП, и это, очевидно, требовало привлечения логистических компетенций. При этом вариант — самостоятельно выстраивать это направление — это долго и дорого, поэтому вариант партнерства и стал приоритетным", — сообщил один из источников.

Финансировать покупку "Трансконтейнера" госкорпорация не будет, добавляет издание.