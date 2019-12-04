МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Картина французского постимпрессиониста Поля Гогена "Te Bоurao II" продана с аукциона в Париже за 9,5 миллиона евро (около $10,5 млн).

Как сообщает аукционный дом Artcurial в своем твиттере, во вторник "Таитянский шедевр "Te Bourao II" Поля Гогена, созданный в 1897 году, был продан за €9,5 млн евро, включая премию".

Картину приобрел международный коллекционер. Полотно останется во Франции.

"Te Bourao II" одна из девяти работ, созданных Гогеном на острове Таити, где он жил. На полотне изображены ручей с птицами и цветами, работа выполнены в сине-зеленых тонах.

Поль Гоген родился в Париже в 1848 году, стал широко известен после смерти в 1903 году. Работал как скульптор-керамист, живописец и график. Ранний период творчества художника связан с импрессионизмом.