МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) может вырасти в России почти на треть, пишет газета "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).

РСА прокомментировали вариант поправок в закон об ОСАГО, предложенный депутатом Госдумы и внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента 20 ноября. Документ предполагает изменения, аналогичные проекту Минфина, который был отклонен в октябре текущего года. Поправки предусматривают введение индивидуальных ставок для нарушителей плавил дорожного движения.

Сейчас, рассказали изданию в РСА, идет обсуждение вопроса исключения коэффициента мощности двигателя из тарифов страхования.

"При этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз", — заявили в пресс-службе союза.

В будущем формате ОСАГО проект предлагает сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД.

Наибольшее увеличение базового тарифа страхования может прийтись на регионы-миллионники, где уже сейчас имеется высокий территориальный тариф. Что касается конкретных городов, то в Москве, Перми, Челябинске и Казани может вырасти в два раза, а в Московской области и Санкт-Петербурге — в 1,7 и 1,8 соответственно.