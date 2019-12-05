МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) отозвало кредитные рейтинги эмитента российского ритейлера "Ленты" на уровне "ВВ-", говорится в релизе агентства.

На момент отзыва прогноз был стабильный.

"Сегодня S&P Global Ratings заявило об отзыве долгосрочных кредитных рейтингов эмитента "Ленты" на уровне "ВВ-. На момент отзыва прогноз был стабильный", — сообщает S&P.

Как отмечает агентство, стабильный прогноз отражал его мнение о том, что группа сохранит устойчивые операционные показатели и сильную рыночную позицию. S&P ожидало, что "Лента" будет постепенно улучшать соотношение чистого левериджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) и долга до уровня в 3,5х в течение текущего и следующего годов.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец сентября компания управляла 375 магазинами в России: 246 гипермаркетами и 129 супермаркетами. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.