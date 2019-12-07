МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Предпринимательский форум "Мой бизнес в Москве" состоится в среду на стадионе "Динамо", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Одиннадцатого декабря на ледовой площадке стадиона "Динамо" состоится предпринимательский форум "Мой бизнес в Москве". Он станет завершающим в серии мероприятий, прошедших уже в 25 регионах страны", — говорится в сообщении.

Ожидается, что в форуме примут участие более 11 тысяч человек. Они узнают о мерах господдержки бизнеса, а также об инструментах и технологиях достижения успеха в предпринимательстве.

В рамках мероприятия выступят российские и иностранные предприниматели, эксперты и представители органов исполнительной власти, в том числе министр экономического развития РФ Максим Орешкин.