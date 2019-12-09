МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций связи вместе с МВД планируют в следующем 2020 году запустить новый сервис для покупки и продажи автомобилей. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина, воспользоваться им смогут пользователи портала госуслуг.

При помощи нового сервиса потенциальный покупатель авто сможет узнать историю машины, а также сформировать электронный договор купли-продажи. Этот документ можно заверить простой электронной подписью.

Авторы предложения ожидают, что новый сервис даст возможность избежать ошибок, которые часто встречаются при заполнении бумажных договоров по продаже автомобилей.

Еще одна важная деталь: будет сложнее использовать поддельные документы при сделке. Такое происходит, когда владелец авто не давал согласие на его продажу.

Паршин отметил, что техническая отладка этого сервиса уже началась.

По планам, на первом этапе сервисом смогут воспользоваться только физические лица.