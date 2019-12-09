АНКАРА, 9 дек — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года, текст закона опубликован в официальном издании Resmi Gazetе.

Президент Турции ранее отравил на доработку этот закон, но его возражения касались лишь налогообложения производителей электроэнергии.

Ранее глава федерации отельеров Турции Осман Айык заявил РИА Новости, что отдых в Турции незначительно подорожает, если туристов обяжут платить налог на проживание в отелях. По его словам, турецкие отельеры неоднократно высказывали критические замечания по поводу этого законопроекта, но к ним не прислушались. Собранные от взимания налога средства будут направлены в бюджет Турции.