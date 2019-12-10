МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Сборка фюзеляжа самолета МС-21-300, который пройдет испытания с российским двигателем ПД-14, завершена, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"На Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) завершена сборка фюзеляжа самолета МС-21-300. Этот самолет пройдет испытания с российским двигателем ПД-14", — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что стыковка полуфюзеляжей опытной машины была осуществлена на автоматизированной станции. В ближайшее время начнется монтаж систем, стыковка консолей крыла и хвостового оперения самолета МС-21-300.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель. В настоящее время МС-21-300 проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G. Серийное производство ПД-14 планируется начать в 2020 году.