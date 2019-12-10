МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в январе-ноябре 2019 года в стоимостном выражении составил 2,974 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

В том числе, общая стоимость реализованного алмазного сырья за первые одиннадцать месяцев составила 2,921 миллиарда долларов, бриллиантов — 53 миллиона долларов.

Выручка "Алросы" от реализации алмазно-бриллиантовой продукции за аналогичный период 2018 года достигла 4,179 миллиарда долларов. Таким образом, нынешний показатель сократился примерно на 28,8%. Стоимость алмазов тогда составила 4,088 миллиарда долларов, бриллиантов — 90,4 миллиона долларов.

В ноябре текущего года "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию в совокупности на 287,8 миллиона долларов. В том числе, объем продаж алмазного сырья в денежном выражении составил 282,1 миллиона долларов, бриллиантов — 5,8 миллиона долларов. В предыдущем месяце общий уровень продаж компании составлял 264,4 миллиона долларов, в ноябре 2018 года — 274 миллиона долларов.