МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение разработать сеть региональных авиационных маршрутов, а также добиться их экономической привлекательности для перевозчиков, удерживая посильные для граждан цены на билеты.

Поручение дано в ходе совещания с членами кабинета министров, которе было посвящено развитию региональных авиаперевозок.

Путин заметил, что сейчас люди, чтобы попасть из одного субъекта страны в другой, часто вынуждены летать через Москву.

"В этой связи необходимо разработать маршрутные сети в субъектах Федерации с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом", — заявил президент и пояснил, что речь идет о развитии аэропортов, а также строительстве взлетно-посадочных полос и других необходимых мероприятиях.

"Необходимо добиться также, чтобы эти маршруты были экономически привлекательными для авиакомпаний. Здесь "зашиты" и различного рода тарифы, и стоимость авиационного керосина, и так далее", — отметил Путин.

"При этом стоимость авиабилетов должна быть адекватной и посильной для граждан. Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться", — продолжил президент.

Помимо этого глава государства обратил внимание на кадровые вопросы для отрасли.

"Здесь очень важны все составляющие, в том числе уровень оплаты, потому что это, безусловно, влияет на рынок труда в целом", — заметил Путин.

Также президент поручил проанализировать готовность промышленности к выпуску воздушных судов, самолетов, которые будут отвечать всем необходимым требованиям по цене, качеству и безопасности.