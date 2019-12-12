МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Швейцарский концерн Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, договорился о продаже своего бизнеса по производству мороженого в США за 4 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что покупателем выступит компания Froneri — совместное предприятие Nestle с PAI Partners, созданное в 2016 году. Тогда Nestle и PAI Partners объединили европейский бизнес мороженого Nestle в 20 странах и компанию R&R, принадлежащую PAI, для создания одной из крупнейших в мире компаний по производству мороженого.

"Froneri, которая уже работает в Европе, Латинской Америке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, теперь будет широко представлена в США, которые являются крупнейшим рынком мороженого в мире", — также говорится в сообщении. Nestle добавляет, что продолжит управлять оставшимися предприятиями по производству мороженого в Канаде, Латинской Америке и Азии.

Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2020 года после получения разрешений регулирующих органов.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах. Свою продукцию в Россию компания начала поставлять еще в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году.