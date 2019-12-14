МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что спор вокруг веб-сервера Nginx должен решаться не в уголовной плоскости, а в арбитраже.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в московском офисе компании Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в нарушении авторских прав. Спорный веб-сервер в начале 2000-х разработал работавший в "Рамблере" Игорь Сысоев. В 2011 году он вместе с еще одним сотрудником "Рамблера" Максимом Коноваловым основал компанию Nginx. Весной 2019 года ее купила за 670 миллионов долларов американская F5.

"Мне не нравится, что это уголовное разбирательство. Такие споры, на мой взгляд, должны рассматриваться в арбитражном суде", — сказал Греф журналу Forbes.

Председатель совета директоров "Рамблера", первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис заявил РИА Новости ранее в пятницу, что совет директоров "Рамблер Интернет Холдинг" (бренд Rambler Group) до конца 2019 года проведет внеочередное заседание по ситуации вокруг Nginx. Сбербанк в августе стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5%.

Как пишет Forbes, Хасис уточнил, что совет директоров состоится в начале следующей недели, в понедельник или вторник. По его словам, Греф в этом заседании участвовать не будет.

При этом источник издания в Сбербанке утверждает, что на проведении совета директоров "Рамблера" настоял именно Греф. По словам знакомого Грефа, глава Сбербанка собирается разобраться с вопросом в понедельник, пишет Forbes.

Как поясняли РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга, исключительное право "Рамблера" на веб-сервер Nginx было нарушено в результате действий третьих лиц, однако "Рамблер" уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx, компании Lynwood Investments CY Ltd. Хасис подтвердил, что права на предъявление претензий и исков по Nginx принадлежат Lynwood.