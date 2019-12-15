МОСКВА, 15 дек /ПРАЙМ/. Международный аэропорт в иракской столице Багдаде приостановил в воскресенье работу из-за густого тумана, сообщается в заявлении воздушной гавани.

"Администрация международного аэропорта Багдада в связи с плохими погодными условиями и отсутствием видимости, вызванными густым туманом, объявила о прекращении авиасообщения в воскресенье, 15 декабря, с первых часов утра, поскольку видимость достигла нуля", — говорится в заявлении в Facebook.

"Воздушное пространство будет открыто, как только диапазон видимости будет соответствовать тому, что было утверждено международными организациями", — отмечается в нем.