МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Интернет-гигант Mail.Ru Group планирует в новом 2020 году запустить собственный единый видеосервис. Как сообщил РБК гендиректор компании Борис Добродеев, новый продукт должен составить конкуренцию YouTube.

"Собираемся запускать аналогичный видеоресурс. Он будет существовать как единый видеосервис в рамках холдинга Mail.Ru Group. Появится он в следующем году, название пока раскрывать не буду", — отметил топ-менеджер.

По его словам, новый сервис будет "не YouTube на свой лад".

Компания рассматривает для своего нового продукта бесплатную модель пользования.

Добродеев отметил, что сейчас все цифровые медиа и интернет-площадки борются за так называемый time spent (время, которое пользователь проводит на сайте).

"Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа", — добавил он.