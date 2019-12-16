МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Выручка одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) в 2018-2019 финансовом году (завершился 30 ноября) выросла на 11% в годовом выражении, до 232,764 миллиарда шведских крон (24,9 миллиарда долларов), сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка в местных валютах в регионах присутствия увеличилась на 6%.

По итогам четвертого квартала 2018-2019 фингода выручка Н&М выросла на 9% в годовом выражении, до 61,704 миллиарда шведских крон (6,6 миллиарда долларов). Выручка в местных валютах увеличилась на 5%.

"На динамику продаж в минувшем квартале по сравнению с аналогичным периодом годичной давности повлияли календарные эффекты, главным образом, "черная пятница", которая в этом году была на неделю позднее, чем в прошлом году, то есть незадолго до конца ноября. Следовательно некоторые крупные онлайн-продажи в "черную пятницу" не учтены до декабря", — говорится в сообщении.

H&M указывает, что полный финансовый отчет компании за минувший финансовый год будет опубликован 30 января 2020 года.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Компания имеет более 5 тысяч магазинов на 74 рынках по всему миру.