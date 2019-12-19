МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченного долга компании Nissan Motor и ее зарубежных дочерних компаний с уровня "А-" до "BBB+", говорится в сообщении агентства.

В то же время S&P подтвердило краткосрочный рейтинг компании на уровне "A-2".

Рейтинговое действие отражает мнение агентства о том, что автопроизводитель вряд ли существенно улучшит свою прибыльность в ближайшие пару лет. "Мы ожидаем, что компании потребуется время, чтобы извлечь выгоду из своих усилий по повышению конкурентоспособности своей продукции за счет расширения модельного ряда и повышения операционной эффективности, благодаря сокращению производственных мощностей", — говорится в сообщении.

Негативный прогноз отражает мнение агентства о том, что показатель EBITDA Nissan Motor может оказаться под большим давлением в ближайшие пару лет из-за слабого спроса на основных рынках.

Кроме того, агентство отмечает, что рейтинг компании может быть понижен, если его рентабельность по EBITDA продолжит снижаться, и, наоборот, в том случае, если этот показатель вырастет до 6% — прогноз по рейтингу может быть пересмотрен в сторону повышения до стабильного.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.