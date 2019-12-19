МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг компании Boeing до "А-" с "А", прогноз развивающийся, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный кредитный рейтинг также ухудшен на одну ступень, до "А-2" с "А-1".

"Понижение рейтинга отражает неопределенность относительно того, когда 737 MAX вернется в эксплуатацию", — объясняет рейтинговое действие агентство, отметив также сохраняющиеся риски вокруг поставок из-за запланированной приостановки производства этой модели.

Развивающийся прогноз, по словам агентства, отражает возможность повышения или понижения рейтинга в зависимости от того, возобновит ли Boeing поставки 737 MAX без ущерба конкурентным позициям компании.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов. В декабре 2019 года компания решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.