МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор обеспокоен случаями выявления в рыбной продукции из Китая запрещенных веществ, в случае сохранения данной тенденции служба может ввести ограничения на импорт данной продукции, говорится в сообщении российского ведомства.

В четверг служба провела телефонные переговоры с представителями Главного таможенного управления Китайской Народной Республики (ГТУ КНР). "Россельхознадзор выразил китайским коллегам серьезную обеспокоенность в связи с учащением случаев выявлений запрещенных и вредных веществ в рыбе и морепродукции, поступающих в Россию из Китая. Речь идет, в том числе, о наличии тяжелых металлов (мышьяк, ртуть и кадмий), а также окситетрациклина, сульфадиазина, нитрофуранов", — указывается в сообщении.

"Стоит отметить, что количество выявленных нарушений на текущий период 2019 года в два раза превысило аналогичный показатель таковых за весь период 2018 года. Представители службы сообщили коллегам из ГТУ КНР, что в случае сохранения подобной тенденции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Китая", — добавляет ведомство.