МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в ноябре 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 16,5% — до 107,7 тысячи машин, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Как отмечает организация, ежемесячная негативная тенденция производства отмечается практически на протяжении всего года. При этом производство автомобилей для внутреннего рынка в минувшем месяце сократилось на 26,6%, до 17,5 тысячи, а машин, направляемых на экспорт — на 14,2%, до 90,3 тысячи.

"Производство автомобилей в Великобритании ориентировано на экспорт, поэтому мы рассчитываем на сотрудничество с новым правительством для заключения хорошей торговой сделки с ЕС", — приводятся в релизе слова главы SMMT Майка Хоуза (Mike Hawes).

Правительство Великобритании, как и ожидалось, внесло в четверг в парламент законопроект о Brexit, который начнет рассматриваться в пятницу. В уже давно известном документе появился пункт, законодательно запрещающий перенос завершения переходного периода после Brexit с конца 2020 года на более поздний срок. Окончательно соглашение по Brexit будет принято в январе, чтобы Британия могла покинуть ЕС в срок — 31 января.