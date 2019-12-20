ЧЕЛЯБИНСК, 20 дек — ПРАЙМ. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в пятницу не смог вылететь из аэропорта Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.

"Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь из Челябинска в Москву в 07.55 (05.55 мск). Пилоты дважды пытались запустить двигатели. В настоящее время ожидаем прибытия техников авиакомпании. Пассажиры находятся в аэропорту", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего на борту находились 79 пассажиров.