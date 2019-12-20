МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Минфин России разработал проект указа президента РФ, предлагающий оснастить автомобили таможенников, которые они используют в своих мобильных комплексах, мигалками и сиренами — текст документа размещен на портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к документу Минфин напоминает, что таможенники имеют право останавливать автомобили для проверки соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства РФ. Они могут проверять товары в таких автомобилях и документы на эти товары. В системе российских таможенных органов созданы мобильные группы, которые используют в своей деятельности мобильные комплексы. Эти комплексы оборудованы техническими средствами контроля на базе транспортных средств повышенной проходимости (ТСПП).

"Анализ правоприменительной практики показал, что оперативное использование мобильных комплексов требует обеспечить нанесение на наружную поверхность ТСПП специальных цветографических схем, позволяющих обеспечить их идентификацию в качестве принадлежащих таможенным органам, а также оснащение ТСПП устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов", — говорится в пояснительной записке к документу.

Минфин также отмечает, что эта инициатива поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.