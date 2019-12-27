МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Ростелеком" отменил проведение закупки планшетов для переписи населения из-за изменения требований по выбору поставщика, свидетельствуют материалы, размещенные на сайте госзакупок.

"ПАО "Ростелеком" сообщает об отмене закупочной процедуры… на поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных", — говорится в извещении об отмене проведения закупки.

В документах уточняется, что в процессе подписания договора с поставщиками после подведения итогов закупки заказчик изменил требования по выбору поставщика и определил новые условия исполнения договора. Теперь в рамках исполнения вышеназванного договора ПАО "Ростелеком" необходимо провести закупку у единственного поставщика.

"Ростелеком" в ноябре выбрал двух победителей тендера на поставку планшетов для переписи населения – ООО "Тегрус" (Красногорск, Московская область) и ООО "Центр дистрибьюции" (Химки, Московская область). Закупочная комиссия рекомендовала "Ростелекому" заключить договор с ООО "Тегрус" на сумму 5,746 миллиарда рублей, с ООО "Центр дистрибьюции" — на 5,754 миллиарда рублей. Компания планировала закупить примерно 360 тысяч планшетов.

В целом на тендер было подано четыре заявки, все они предусматривали поставку планшетов производства КНР. После подведения итогов источник на телеком-рынке сказал РИА Новости, что "Ростелеком", вероятнее всего, отменит конкурс на закупку планшетов для переписи населения и проведет новый — среди российских производителей.

"Ростелеком" будет цифровым партнером Росстата в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения с 1 по 31 октября 2020 года.