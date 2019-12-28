МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Уходящий 2019 год стал временем расцвета маркетплейсов и усиливающейся концентрации рынка. Начал набирать высокую популярность Wildberries, наводнив российские города брендовыми пакетами. Постепенно стали раскрывать детали партнерства Alibaba и Mail.Ru Group. Открывал свои фулфилмент-центры Ozon, доказывая актуальность фразы "кто владеет складской инфраструктурой, тот владеет рынком".

Все это стало возможным, в том числе, благодаря пока еще слабому госрегулированию отрасли по сравнению с традиционным ритейлом. Кроме того, потребители начали понимать, что покупать в онлайне удобнее, чем в офлайне. А помогло им в этом последовательное развитие доставки: расширение сети пунктов выдачи и постаматов, а также сокращение сроков доставки, заявил РИА Новости сооснователь исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников.

Почти каждый месяц крупные онлайн-площадки рапортовали о запуске все новых и новых товарных категорий, отщипывая постепенно часть доходов у ритейлеров и аптек. Это, по мнению Овчинникова, и повлияло на рост частоты онлайн-покупок в целом. "Ежегодно в разы увеличивается количество заказов, в которых например платье соседствуют с новым блендером, а чехол для телефона — с памперсами", — сказал он.

Во всем мире маркетплейсы растут быстрее, чем классические интернет-магазины, рассказывал на форуме Online Retail Russia экс-директор по международному развитию "Яндекс.Маркета" Алекс Васильев. Люди хотят получить все товары в одном месте, пояснял он, и если в 2016 году доля маркетплейсов в общемировой онлайн-торговле составляла 50%, то к 2022 году она составит 70%. В Китае этот показатель равен более 85%.

СЧАСТЛИВЫЙ ГОД ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

По данным Data Insight, самыми быстрорастущими игроками на российском рынке сегодня можно назвать Wildberries, Ozon и онлайн-проекты X5 Retail Group. При этом падает число самостоятельных интернет-магазинов: за последние два года их количество сократилось примерно в два раза, до 20-25 тысяч, оценивает ситуацию президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. Но они никуда не делись, продолжает он, а лишь переехали на маркетплейсы, где не нужно заниматься трудоемкой добычей трафика.

Так произошло, например, с производителем паштетов из мяса дичи "Лесная диковинка" из Тульской области. В 2019 году он закрыл свой онлайн-магазин и вышел на Ozon, что позволило ему увеличить выручку в 4 раза и сократить расходы на логистику и персонал на 25%. Как рассказал РИА Новости основатель бренда Артем Бобцов, переход на платформу позволил им сосредоточиться на развитии продукта и расширении ассортиментной линейки.

Действительно, отечественные производители выигрывают от роста популярности маркетплейсов — у них появляется возможности для сбыта своей продукции, говорит президент НАДТ.

По его словам, оптовые поставки из Китая начинают уходить в прошлое — в России стали появляться производители, которых никогда не было. "Мы начали закладывать фундамент для своего собственного развития", — отметил президент НАДТ.

ПАУТИНА ПАРТНЕРСТВ

Успехом 2019 года стала легализация продаж ювелирных изделий через интернет, хотя, конечно, рынок ждал совсем не "ювелирку". Тем не менее, за счет прихода крупных интернет-игроков доля онлайн-сегмента в продажах ювелирных изделий может вырасти до 7% c нынешних 4,5%, считает вице-президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Лия Левинбук.

В этом году также произошла перегруппировка больших "коалиций", претендующих на лидерство на рынке. Mail.Ru Group завершила юридическое оформление партнерства с китайской Alibaba, а затем создала второй большой альянс — со Сбербанком, где объединятся проекты в области "фудтех" и логистики, рассказывает Овчинников.

"При этом у Сбербанка есть СП в области e-commerce и с "Яндексом" — так что получается причудливое переплетение партнерств и конкуренции. Хотя переоценивать важность этих партнерств не стоит — крупнейшие игроки онлайн-рынка, пока остаются в стороне от этих больших альянсов", — добавил он.

ЖДУНЫ

Эксперты по-разному оценивают итоги 2019 года для российского рынка интернет-торговли. Так, в зависимости от авторства прогноза, показатель совокупного объема онлайн-продаж может достигать от 1,1 триллиона рублей (оценка НАДТ) до 2,2 триллиона рублей (оценка АКИТ). При этом самым быстрорастущим сегментом e-commerce, по версии Овчинникова, был сегмент онлайн-лекарств.

В первом полугодии продажи лекарств выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом. А по итогам 2019 года аналитики Data Insight ожидают 45 миллионов онлайн-заказов лекарств на сумму более чем 70 миллиардов рублей. Безусловно, рынок ждет легализации интернет-торговли лекарствами. Однако, по мнению Овчинникова, разрешение доставки существенно не повлияет на цифры и структуру рынка.

"Это уже сейчас огромный рынок, где каждый девятый онлайн-заказ — это лекарства. Формат самовывоза все равно будет доминировать над доставкой на дом, которая, по сути, является премиальной услугой. Но понятный и легальный статус упростит интернет-аптекам жизнь и внесет некоторую ясность", — говорит он.

Существенно быстрее рынка растут и онлайн-продажи продуктов питания, продолжает Овчинников. В новом году этот сегмент рассчитывает на легализацию торговли алкоголем через интернет. Разрешение доставки алкоголя существенным образом увеличит размер чека в онлайн-супермаркетах. Однако Data Insight сомневается в том, что такая легализация случится в 2020 году, или что она случиться в формате, приемлемом для розничных онлайн-проектов.

Что касается прогнозов на следующий год, Data Insight ожидает продолжение эволюционного развития рынка, и, в частности, его концентрации: несколько крупных игроков будут расти очень быстро, оставляя сильно позади средних и малых игроков — они перестанут расти совсем. Помимо этого, эксперты прогнозируют рост доли покупок через мобильные приложения с предоплатой в онлайне. Все чаще забирать эти посылки покупатели будут из пунктов выдачи заказов или постаматов.