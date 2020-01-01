ВЛАДИВОСТОК, 1 янв — ПРАЙМ. Индийские инвесторы вложили около 5,5 миллиарда долларов в российский нефтегазовый сектор, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Индии во Владивостоке Шубхам Кумар.

Кумар завершает практически 3,5 года службы в России, два года из этого срока он проработал генконсулом Индии во Владивостоке.

"Углеводороды являются активной областью для изучения сотрудничества между двумя странами. Индийские компании инвестировали около 5,5 миллиарда долларов США в российский нефтегазовый сектор, включая приобретение акций "Ванкорнефти" и 29,9% в "Таас-Юрях" индийским консорциумом, а также приобретение 15% и 11% акций ONGC Videsh Limited в Ванкорнефти от НК "Роснефть", — отметил генконсул.

По его словам, индийские компании могут участвовать в арктическом проекте "Роснефти" Vostok Oil, в который войдут активы группы месторождений Ванкор.

"С подписанием дорожной карты сотрудничества в области углеводородов на 2019-24 годы в ходе саммита высокого уровня мы ожидаем, что двустороннее сотрудничество в этом секторе достигнет новых высот в ближайшие пять лет", — добавил собеседник.

С 2001 года индийская компания ONGC Videsh Ltd. входит в состав участников проекта "Сахалин-1" (другими акционерами являются "Роснефть", ExxonMobil и японская Sodeco). С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% АО "Ванкорнефть". Эта расположенная в Красноярском крае компания ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения.

Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (другими акционерами являются "Роснефть" и ВР). Добыча нефти и газового конденсата здесь в 2018 году составила 2,9 миллиона тонн, что более чем в два раза выше уровня 2017 года.