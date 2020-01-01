МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. С 1 января 2020 года вступает в силу федеральный закон, согласно которому автодилеры смогут сами регистрировать новые автомобили, благодаря чему машина уже из салона будет выезжать с государственными регистрационными номерами, сообщил РИА Новости начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России Антон Белан.

В начале августа 2019 года вступил в силу закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.

"В федеральном законе, который вступает в силу с 1 января 2020 года, нормы про 10 дней (постановки нового автомобиля на учет), ее просто не будет, потому что машина уже из автосалона будет выезжать с номерами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, услугу смогут оказывать те автосалоны, которые будут включены в реестр специальных организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Нововведение касается только новых автомобилей, а не купленных на вторичном рынке.

"Сейчас разрабатываются реестры этих организаций, которые будут участвовать в регистрации транспортных средств. Также разрабатывается реестр организаций, которые будут печатать номера. В принципе это одни и те же организации: автосалоны, дилеры", — пояснил Белан.

Он отметил, что в настоящее время завершается подготовка нормативной базы для функционирования этих специальных реестров организаций.