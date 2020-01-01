МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Российские автовладельцы с 1 января 2020 года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства РФ.

Дополнительная маркировка будет содержать идентификационный номер. Ее намерены использовать, если оригинальный номер проржавел, элемент кузова с номером ремонтировался или номер подделывали.

Наносить дополнительную маркировку должны органы по сертификации и аккредитованные испытательные лаборатории.

Номер будет располагаться на элементах кузова автомобиля, которые до этого не демонтировали, рядом с местом оригинальной маркировки. После его нанесения организация выдаст владельцу машины соответствующее свидетельство.