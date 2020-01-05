МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Пассажиропоток московского аэропорта "Шереметьево" в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 11%, до 49,7 миллиона человек, сообщили в пресс-службе авиагавани.

"По итогам 2019 года аэропорт обслужил 49 миллионов 694 тысяч пассажиров, что на 11% превысило итоги 2018 года", — говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что "Шереметьево" на сегодняшний день является самым загруженным аэропортом России.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что "Шереметьево" признан самым пунктуальным аэропортом мира в категории Mega Airports (более 30 миллионов кресел в год на регулярных рейсах по вылету – over 30m departing seats per annum) согласно рейтингу британской исследовательской компании OAG. Показатель пунктуальности по прилету и вылету составил 87%.

"Лидерство аэропорта "Шереметьево" в рейтинге OAG достигнуто во многом благодаря эффективной совместной работе аэропорта, авиакомпаний и органов управления воздушным движением. "Шереметьево" стал первым аэропортом в России, который разработал и внедрил систему совместного принятия решений с авиакомпаниями (A-CDM), используя собственную инновационную производственную базу данных "Синхрон". Внедрение системы А-CDM позволяет значительно сократить время руления воздушных судов и экономить авиакомпаниям сотни тысяч тонн авиатоплива ежегодно", — говорится в сообщении.

Международный аэропорт "Шереметьево" — крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 45,836 миллиона пассажиров, что на 14,3% превысило итоги 2017 года.