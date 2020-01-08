МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Организация гражданской авиации Ирана не планирует передавать США "черные ящики" самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", разбившегося в Иране, сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу организации.

"Мы не будем передавать "черный ящик" компании-производителю и американцам. На данный момент неясно, в какую страну будет направлен "черный ящик" для расшифровки", — заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Он также добавил, что, согласно правилам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), выяснением обстоятельств авиакатастрофы должна заниматься та страна, где она произошла, однако украинцы также могут участвовать в расследовании.

Абедзаде заявил, что причины крушения самолета пока неясны и будут объявлены после расшифровки "черных ящиков".

В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, выживших нет.