КИЕВ, 8 янв — ПРАЙМ. Послы стран "большой семерки" (G7) на Украине выразили соболезнования близким погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране.

"Послы G7 в Украине выражают глубокие соболезнования семьям и друзьям всех погибших в катастрофе рейса "Международных авиалиний Украины", которая произошла у Тегерана сегодня утром", — говорится в сообщении послов в Twitter.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.