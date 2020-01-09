МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Гендиректор международного авиационного холдинга International Airlines Group (IAG) Вилли Уолш (Willie Walsh) уйдет со своего поста весной, его место займет гендиректор авиакомпании Iberia Луис Гальего (Luis Gallego), говорится в сообщении IAG.

"Он (Уолш — ред.) сложит свои полномочия и покинет совет директоров IAG 26 марта 2020 года и уйдет в отставку 30 июня 2020 года", — говорится в сообщении.

Луис Гальего, который сменит Уолша, работает в отрасли авиаперевозок с 1997 года, при этом с 2014 года он занимает пост гендиректора Iberia. "Совет директоров уверен, что Луис является подходящим человеком для руководства IAG на следующем этапе развития холдинга, и мы рассчитываем на тесное сотрудничество с Луисом в его новой должности", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров IAG Антонио Васкеса (Antonio Vazquez).

Международный авиационный холдинг International Airlines Group образован в январе 2011 года путем слияния Iberia и British Airways, является одним из крупнейших мировых авиаперевозчиков. Акции IAG торгуются на Лондонской и Испанской фондовых биржах. Флот компаний, входящих в холдинг, составляет свыше 570 самолетов.