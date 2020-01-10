НУР-СУЛТАН, 10 янв — ПРАЙМ. Авария самолета Bek Air близ Алма-Аты могла произойти из-за обледенения воздушного судна, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

"Основной версией случившегося является версия — обледенение воздушного судна", — сказал он, оглашая заявление о предварительных итогах работы правительственной комиссии по установлению причин крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Атинской области.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69, из них девять детей. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.

По словам Скляра, антикоррупционная служба Алма-Атинской области начала досудебное расследование по факту незаконной выдачи земельных участков вблизи аэропорта Алма-Аты, где произошла катастрофа.

"Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков в Талгарском районе вблизи аэропорта Алматы", — сказал он на брифинге.

По его данным, установлено, что в 2015-2019 годах должностные лица администрации района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о представлении земельных участков в санитарно-защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства и жилого строительства.

"В ходе расследование будет рассмотрена ответственность виновных лиц", — сказал он.