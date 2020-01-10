МОСКВА, 10 янв — Dow Jones. Поскольку электрифицированные и гибридные самолеты вряд ли в ближайшие десятилетия появятся в коммерческих объемах, путь авиационной отрасли к более чистому в экологическом плане будущему должен обеспечиваться топливом, разработанным с учетом экологических требований. Однако самые многообещающие виды топлива, которые есть на данный момент, в долгосрочной перспективе могут оказаться проигрышной ставкой.

На долю авиации в международных выбросах углекислого газа приходится всего 2,4%. Однако эта цифра быстро повышается, поскольку спрос на авиаперевозки растет быстрее, чем Boeing и Airbus могут улучшить топливную эффективность своих самолетов. Еще одной угрозой для репутации отрасли является то, что рост в последнее время по большей части обеспечивался ближнемагистральными маршрутами. А на таких расстояниях пассажиры могут воспользоваться гораздо менее вредными для окружающей среды поездами.

Столкнувшись с угрозой роста налогов и, возможно, даже ограничений в авиационной отрасли, авиакомпании сейчас пытаются сократить чистый объем выбросов за счет финансирования экологических проектов по поглощению углекислого газа. Однако меры по предотвращению загрязнения окружающей среды углекислым газом тоже подверглись критике, так как в ходе проведенного анализа выяснилось, что это бы произошло и так.

Впрочем, авиакомпании считают, что паниковать не стоит, поскольку есть альтернатива: авиационное топливо, получаемое из экобезопасных источников можно смешивать с традиционными вариантами, чтобы сократить выбросы от самолетов.

На этой неделе базирующийся в Нью-Йорке авиаперевозчик JetBlue заявил, что позднее в этом году рейсы его самолетов из Сан-Франциско будут осуществляться на биотопливе на основе переработанного сырья, которое производит финская энергетическая компания Neste. Такие авиакомпании, как Delta Air Lines, United Airlines и All Nippon Airways, рассчитывают на подобные виды топлива, которые, в отличие от эквивалентного топлива, применяемого в автоотрасли, могут относительно легко распространяться.

На сегодняшний день на долю экобезопасных видов топлива приходится менее 0,1% суммарно потребляемого топлива, но, как ожидается, эта цифра будет стремительно расти. Если эти виды топлива сумеют полностью заменить традиционное авиатопливо, выбросы от международных перелетов в 2050 году сократятся на 63% с ожидаемой исходной отметки. Такой прогноз дает Международная ассоциация гражданской авиации.

Но, судя по данным, которые сравнил Никита Павленко из Международного совета по экологически чистому транспорту, предполагаемая стоимость каждого вида экобезопасного топлива — как только производители потенциально нарастят производство — указывает на то, что полный переход на эти виды топлива может оказаться непомерно дорогим.

Возьмем, к примеру, гидроочищенные сложные эфирные соединения и жирные кислоты (HEFA), производимые путем гидроочистки растительных масел или утильных жиров. Это самые дешевые виды экобезопасного авиатоплива, и они быстрее всего могут быть выведены на рынок. Тем не менее они почти в два раза дороже традиционного авиатоплива. И этот разрыв вряд ли удастся существенно сократить, поскольку речь идет о переменных расходах, которые в основном зависят от цены перерабатываемого сырья.

Но хуже то, что, если верить модели Павленко, многие виды HEFA могут нанести окружающей среде даже больший вред, чем традиционное топливо, если принять во внимание стоимость чистых выбросов от перепрофилирования земельных угодий, необходимых для выращивания нужных растений. В других анализах делаются схожие выводы.

Есть и более чистые источники экобезопасного топлива, например газификация твердых отходов, но и у них есть проблема: сейчас они в несколько раз дороже, чем традиционное топливо. Впрочем, обнадеживает то, что их стоимость в основном фиксирована и зависит от капзатрат. Поэтому эта технология обладает значительно большим потенциалом для снижения цен в сравнении с топливом на основе растительного сырья.

На долю топлива приходится четверть суммарных расходов у традиционных авиакомпаний и треть — у бюджетных. Удвоение этих затрат станет смертельным ударом для многих из них, особенно для лоукостеров, пассажиры которых крайне остро реагируют на изменение цен.

Это не значит, что обещания экобезопасных видов топлива пустые. Но они в гораздо большей степени зависят от капвложений, которые будут способствовать масштабному развитию и повышению эффективности технологий (причем власти могут облегчить этот процесс за счет грантов и госинвестиций), чем от субсидий и налогов, помогающих внедрить полноценные виды биотоплива.

Хотя на разработку авиационного топлива, которое было бы одновременно доступно и экобезопасно, понадобится меньше времени, чем на создание электрифицированных самолетов, это все же вопрос будущего, а не настоящего.

— Автор Jon Sindreu, jon.sindreu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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